Texelse kunstenaar hield race met landschap bij De Koog: "Wat een rijkdom"

De Texelse kunstenaar Maurice Christo van Meijel heeft de afgelopen vier jaren, zo vaak als kon, gewerkt op zijn vaste plek op het strand bij De Koog. Het resultaat is een tentoonstelling die vanaf vandaag te zien is in Galerie Posthuys aan de Brink. Elk werk heeft zijn eigen beleving want geen dag, geen uur is hetzelfde aan de Noordzee.

Hij vond ook uitdaging in de verschillende formaten van de werken. Het gaat hem om het vastleggen van de beleving van het moment daar aan het strand. "Het laatste jaar heb ik vooral panorama's gemaakt. Als het werk groter is dan moet je ook sneller werken om het moment te kunnen vastleggen. Ik denk vaak, als het bijna klaar is, 'oh jammer dat het bijna af is. Ik heb dan meteen al ideeën voor de volgende. Het is een stroom die niet stopt, ik heb vooral de ambitie om steeds beter te worden."

De veelzijdige kunstenaar werd geboren in Limburg en kwam via Amsterdam bijna zestien jaar geleden naar Texel. Hij houdt zich naast tekenen onder meer bezig met grafiek en monoprint en beschildert keramiek. In 2018 besloot hij aan de slag te gaan op het strand zelf. "Dat was zo'n goede keuze. Ik begon met aquarellen, krijt en houtskool. Vooral het laatste jaar werk ik vooral met pastelkrijt. Dat materiaal past er echt prachtig bij. Het is mooi zacht."

's Morgens om 7.00 uur, als het nog stil is, trekt Van Meijel er op uit richting zijn strandhuisje bij Paal 19,5. "Je komt dan in een soort cadans terecht. Dat werkt heerlijk. Maar er zijn ook telkens nieuwe uitdagingen. Het is een soort wedstrijd met het landschap. Heb ik het te pakken voor het weer is veranderd?", legt hij uit tussen zijn werken in de galerie. "Het landschap wint het uiteindelijk altijd."

Hoeveel werken hij de afgelopen vier jaar gemaakt heeft, kan hij niet inschatten. Maar aan de muur in de galerie zijn nu 32 werken opgehangen. In het bijbehorende boek 'Noordzee' dat is uitgebracht staan in totaal 80 werken en dat is nog lang niet alles: "Het heeft me verrast dat het er elke keer anders is. Het is soms mooi en licht maar soms ook dreigend en overweldigend", zegt Van Meijel.

De inspiratie is dan ook nog lang niet op, het strandhuis is alweer gereserveerd. "Ik ben nog lang niet klaar met kijken en verbeelden. Ik wil het vakmanschap blijven voeden en onderhouden. Wat is het een rijkdom om daar te zijn." De tentoonstelling van woensdag t/m zondag gratis te bezoeken in Galerie Posthuys in De Koog.