Met rasse schreden haakt AZ aan bij subtop: "Niet vergeten waar we vandaan komen"

AZ maakt in de laatste maand van het jaar flinke sprongen op de ranglijst. De Alkmaarders begonnen december nog in het rechterrijtje, maar hebben zich inmiddels in de subtop genesteld met de vierde plaats binnen handbereik. "Ik hoop dat we nog kunnen stijgen", zegt AZ-trainer Pascal Jansen.

"We mogen niet klagen, maar we weten waar we vandaan komen en hoe hard we daarvoor moeten worden", gaat Jansen verder over de prestaties van de afgelopen periode. In de laatste vijf wedstrijden pakte AZ elf punten in de eredivisie. "Een aantal dingen vallen meer onze kant op", verklaart Jansen, die ook ziet dat zijn ploeg effectiever is geworden in het benutten van kansen.

