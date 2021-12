Regenboogbank onthuld op Bierkade: 'In Alkmaar kun je zijn wie je wilt zijn'

Dat de bank op de Bierkade staat, is omdat het COC Noord-Holland Noord (COC NHN) daar jarenlang haar eigen pand had. Dit jaar viert het COC NHN haar veertigjarig bestaan. In 1981 werd in Alkmaar de lokale afdeling voor deze regio opgezet. Landelijk bestaat het COC sinds 1946.

Daarnaast is de Bierkade ook het jaarlijkse startpunt van de grachtenparade van de Alkmaar Pride. Door de coronamaatregelen ging deze de afgelopen twee jaar niet door.

'Ruimte voor verschil'

Omdat het twintig jaar geleden is dat voor het eerst mensen van hetzelfde geslacht met elkaar mochten trouwen, werd een echtpaar dat in 2001 als één van de eersten in Alkmaar van deze mogelijkheid gebruikmaakte, uitgenodigd voor de onthulling.

Volgens de wethouder kan Alkmaar 'dit alles als Regenboog-gemeente niet onopgemerkt voorbij laten gaan'. "Met de regenboogbank geven we opnieuw aan dat er in Alkmaar ruimte is voor verschil en dat je kunt zijn wie je wilt zijn", aldus Konijn.