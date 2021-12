Kleine Kringloop moest door lockdown omdenken: "Ineens 4.000 klanten erbij"

Kringloopwinkel Sam Sam kleurt al zo'n 22 jaar de Hilvertsweg in Hilversum. Toch leek de lockdown rond de kerst vorig jaar de strop te worden voor de winkel van Karin Hunting. "Alles was klaar voor de kerst en toen moest de winkel dicht. Mijn dochter vroeg toen: moet ik Instagram voor je aanmaken?"

Dat bleek een onverwacht succes. "We hebben nu ruim 4.000 volgers, eigenlijk 4.000 klanten erbij", vertelt Karin trost. Via de pagina kunnen mensen namelijk ook reageren als ze een product willen hebben. "Dan reserveren we iets voor een klant, of sturen we het op."

Het succes van de pagina schuilt volgens Karin in de video's die ze plaatsen. "Ik doe de gekste dingen, eigenlijk alles wat me dochter bedenkt. Zij vist de parels uit de winkel en weet de juiste mensen ervoor te vinden."

Bekijk hieronder een Insta-post van Sam Sam. Tekst loopt door onder video.