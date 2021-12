PWN wil 'zoute reststroom' ondergronds opslaan in Andijk, inwoners weten van niks

Inwoners van Andijk werden vrijdagmiddag ongenaam verrast door een kaart in de brievenbus, waarin staat vermeld dat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het 'ontwerp-instemmingsbesluit' op het opslagplan in Andijk ter inzage heeft gesteld. "Waarom informeren ze ons nu pas en niet in een eerder stadium?"

Op 15 juni 2020 heeft drinkwaterbedrijf PWN een verzoek, met instemming van het opslagplan in Andijk, ingediend voor de ondergrondse opslag van de zoute reststroom. Van vrijdag 17 december tot en met donderdag 27 januari ligt het 'ontwerp-instemmingsbesluit' op het opslagplan in Andijk ter inzage. Het gaat om vijf miljard liter (zout)water dat in de grond wordt geïnjecteerd.

In de bijlagen staat dat de gemeente Medemblik, door het ministerie van EZK, om een advies is gevraagd, maar ook dat de gemeente per e-mail heeft laten weten geen reactie of advies te willen geven.

Achter de rug om

De dorpsraad is onaangenaam verrast. "We zijn onaangenaam verrast met het plan, dat kennelijk achter de rug om van de Andijkers en de dorpsraad is bekokstoofd", vertelt voorzitter George van Keulen op Twitter.

“Alles lijkt in kannen en kruiken te zijn, zonder dat daarover is gecommuniceerd met de inwoners van Andijk", vervolgt de voorzitter. "Daarbij zijn we al twee jaar in gesprek met PWN over het IJsselmeer en hun plannen over een groot bassin waarin water wordt opgevangen. Onbegrijpelijk dat ze ons nu niets vertellen. Het contact is normaal goed."

Een belrondje

Na het nieuws maakte de voorzitter een belrondje langs een aantal raadsleden en agrariërs. Hieruit blijkt dat iedereen 'verrast' is door het nieuws. "Zelfs LTO Noord was niet op de hoogte."

En het plan roept veel vragen op bij de Andijkers. "We weten wat er momenteel speelt in Twente en wat voor problemen dat met zich meebrengt. Is er wel genoeg ruimte − van deze omvang − in onze grond? Want het zoute water wordt 'geïnjecteerd', want ik heb begrepen dat het niet door machines wordt gedaan, waardoor het water overal naartoe kan gaan. Van grondwater tot drinkwater. Het roept veel vragen op. Het plan is niet iets wat sinds gisteren is bedacht."

"Het waterwinstation staat in Andijk, dus het is een kleine moeite om hierover in gesprek te gaan met de dorpsraad", vervolgt hij. "We zitten met z'n tweeën in het dorp. Drinkwaterbedrijf PWN aan de buitenkant van de dijk en wij aan de binnenkant van de dijk, dus onderlinge communicatie zou geen probleem moeten zijn."

De voorzitter heeft echter het vermoeden dat ze een dergelijk gesprek liever willen vermijden, omdat ze misschien nattigheid voelen of dat ze de bui al zien hangen.

Nadelige gevolgen

Ook ligt het dorp pal naast het IJsselmeer en dat kan eventuele nadelige gevolgen hebben, stelt Van Keulen. "Stel je voor: er vindt een uitbraak plaats, net als een puist, dan belandt het zoute water in het IJsselmeer. Dat is slecht voor het milieu en ons drinkwater."

Daarom zijn we, zo vertelt de voorzitter, vooral nieuwsgierig naar wat dit allemaal betekent voor het milieu en daarmee ook de inwoners van dit dorp. "We hebben echt geen idee van wat er gaande is."

Politiek verrast

Ook de politiek in Medemblik is verrast. Fractievoorzitter Tjeu Berlijn, van Hart voor Medemblik, was een van de eersten die het nieuws hoorde. "Ik wist niets van dit plan. Gelukkig ben ik niet de enige. Dit wordt zomaar even besloten, zonder inspraak van de inwoners en politiek. Het lijkt wel alsof de lokale politiek en haar belangen, zonder pardon, aan de zijlijn wordt gezet door politiek Den Haag."

Om die reden heeft Berlijn raadsvragen aan het college van B&W gesteld. "We willen graag weten waarom de gemeenteraad niet is geïnformeerd over deze plannen." Daarnaast willen ze weten waarom het college geen advies heeft uitgebracht en of het college hiervan op de hoogte is.

Ook voor fractievoorzitter Geert Mos, van D66 Medemblik, kwam het nieuws onverwachts binnen. "Dit is voor mij nieuw. Ik weet er niets van en kan er dus ook niets over zeggen nu. We gaan het vanavond uitzoeken."

Het ministerie wil met het plan instemmen, aldus Van Keulen. "En we krijgen maar een maand de tijd om te reageren." Van Keulen laat weten dat PWN volgende week om de tafel wil gaan zitten.

Zowel de gemeente Medemblik als drinkwaterbedrijf PWN en het ministerie van EZK wordt om een reactie gevraagd.