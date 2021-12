Politie stuurt sms aan contacten opgepakte dealer: "Wees zuinig op uw gezondheid"

De politie heeft een vijfde IJmuidenaar (29) als verdachte aangehouden, als gevolg van een grootschalig drugsonderzoek. De politie 'denkt een aantal grote drugsdealers in IJmuiden binnen te hebben'. Bovendien waarschuwde de politie via een sms alle contacten uit een gevonden 'dealertelefoon': "Uw telefoonnummer komt voor in dit opsporingsonderzoek. Het kopen van drugs is strafbaar. Wees zuinig op uw gezondheid."