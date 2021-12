Ook Haarlem springt bij voor extra noodopvang asielzoekers met tweede boot in Spaarne

Op het huidige schip, de MS Virginia, worden al ongeveer 90 vluchtelingen opgevangen. Vanaf volgende week wordt ook het andere schip dat aan de kade in Haarlem-Noord ligt, de MS Liberty Ann hiervoor ingezet. Tot nu toe werden daar de Afghaanse evacués ondergebracht. Zij verhuizen volgende week naar een hotel in de stad.

Op de Liberty Ann kunnen nog eens 140 personen opgevangen worden. Het is nog niet bekend hoeveel mensen er daadwerkelijk geplaatst gaan worden.

Er is in Nederland een groot en acuut tekort aan noodopvang voor asielzoekers. Vanuit Den Haag wordt op meerdere gemeenten een beroep gedaan voor extra opvangplekken. Haarlem laat vandaag een informatiebrief bezorgen bij de omwonenden van de ligplaatsen aan de kade in Haarlem-Noord bezorgen.