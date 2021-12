Emile Roemer benoemt Leontien Kompier tot waarnemend burgemeester Venray

Emile Roemer heeft Leontien Kompier vandaag aangesteld als waarnemend burgemeester van de Limburgse gemeente Venray. De benoeming van Kompier gaat komende woensdag in. Hierdoor maakt de waarnemend burgemeester van Langedijk de fusie tot Dijk en Waard niet meer in functie mee.

Kompier maakte vandaag al kennis met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Venray, meldt mediapartner Langedijk Centraal. Daarna heeft Commissaris van de Koning Roemer haar beëdigd.

De vorige burgemeester van Venray, Luc Winants, neemt per direct ontslag. Hij verloor het vertrouwen van de gemeenteraad na een affaire die eerder al CDA-wethouder Jan Loonen de kop had gekost. Die wekte de schijn van belangenverstrengeling bij een gronddeal met het waterschap. De burgemeester had hem de hand boven het hoofd gehouden.

Hierop wilde Winants per 1 februari vertrekken, maar 'vanwege de recente ontwikkelingen in de samenleving met betrekking tot de vluchtelingencrisis en de gevolgen daarvan voor de gemeente Venray' wil Roemer hier niet op wachten. Dinsdag werd bekendgemaakt dat Venray op korte termijn 500 asielzoekers moet opvangen.

'Goed functionerend bestuur'

In 2018 werd Kompier aangesteld als waarnemend burgemeester van Langedijk. Aankomende dinsdag neemt ze tijdens een speciale raadsvergadering afscheid, samen met enkele raadsleden. Haar taken worden tot het einde van het jaar waargenomen door loco-burgemeester Nils Langedijk.



Roemer - die Kompier kent uit de tijd dat hij waarnemend burgemeester was in Alkmaar - verwacht dat zij 'een goed functionerend openbaar bestuur in de gemeente Venray zal bevorderen'.