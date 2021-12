Heerhugowaard krijgt 4,6 miljoen voor versnelde woningbouw Westpoort en De Scheg

Westpoort is het terrein tussen het spoor en de Westtangent, waar ooit het ziekenhuis had moeten komen. De Scheg ligt aan de andere kant van het spoor en zal op termijn verbonden worden met Westpoort.

Van de nog te bouwen woningen moet 69 procent bestaan uit 'betaalbare woningen'. Dat zijn sociale huurwoningen tot 752 euro per maand (maximale huurgrens voor sociale huur in 2021), huurwoningen tot 1.000 euro per maand en koopwoningen met een maximumprijs van de Nationale Hypotheek Garantie-grens. In 2021 is dit bedrag vastgesteld op 325.000 euro.

In samenspraak met de gebiedsontwikkelaar worden de plannen voor woningbouw, commerciële ruimte, infrastructuur en voorzieningen op Westpoort en De Scheg verder uitgewerkt. Naar verwachting starten de eerste werkzaamheden eind 2023.