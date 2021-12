Aankoop kerk door LichtBaken Loosdrecht definitief, gemeente sponsort 25.000 euro

Gisteren stemde de gemeenteraad van Wijdemeren in met een eenmalige subsidie voor Stichting LichtBaken. Hiermee is de laatste 25.000 euro opgehaald. Als het mee zit, tekent de stichting nog dit jaar de overeenkomst voor de aankoop van de Nederlands Hervormde kerk Oud-Loosdrecht.

De stichting gaat het monumentale pand een hele nieuwe maatschappelijke functie geven. Het moet een culturele ontmoetingsplaats voor jong en oud worden, met een B&B en een brasserie.

Peter op de Beek, voorzitter van de stichting, is ontzettend trots. "We zijn al sinds 2018 met de plannen bezig, maar het geld is in drie maanden opgehaald. Ook heel veel particulieren hebben een steentje bijgedragen."

Als het mee zit, zal het koopcontract op 31 december worden ondertekent. "En anders wordt het ergens in de eerste paar weken van januari. Maar door gaat het zeker."

Cultureel centrum voor alle leeftijden

In het LichtBaken zal een B&B met zes kamers verrijzen. Verder komt een brasserie in het pand en wordt er een cultureel centrum ontwikkeld waar muziek tot programma's voor maatschappelijke verdieping een plekje krijgen. Evenementen, workshops, verhuur, een tentoonstellingen. Het kan binnenkort allemaal in de voormalige kerk.

"Nu gaan we nog even een spannende periode in", vertelt Op De Beek. "Natuurlijk moet het bestemmingsplan nog worden goedgekeurd en loopt er een haalbaarheidsonderzoek om te kijken of alles wat we bedacht hebben ook financieel goed uitpakt. Daarna kunnen we aan de slag. We hopen in 2024 helemaal klaar te zijn. Maar voor die tijd zullen we al volop in de experimentele fase zitten."