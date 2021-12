Drie West-Friese artiesten winnen NH Popkanjers prijs

Drie West-Friese artiesten hebben van de stichting NH-Pop een financiele bijdrage gekregen, om zo aan de gang te gaan met hun muzikale plannen. Ze zitten samen met zeven andere kandidaten in de laatste ronde van de Noord-Hollandse Popkanjers van 2021.

De ondersteunende prijs is door de stichting in het leven geroepen in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland. Die bijdrage moet ze op weg helpen met hun veelbelovende carrière.

WEEFF sprak met de drie winnaars uit West-Friesland: Jasper Schalks, Sophie Jane en Amber Kamminga over wat deze prijs voor hun carrière betekent.

Bekijk hieronder het interview dat WEEFF hield met de drie West-Friese artiesten.