Plannen voor hotel op kop van Zeeweg in Bloemendaal aan Zee goedgekeurd

De kop van de Zeeweg in Bloemendaal aan Zee gaat er drastisch anders uitzien. De omgevingsvergunning voor de bouw van een strandhotel is verleend en dat is pas de start van een flinke opknapbeurt, zegt hotelontwikkelaar Jeroen Postma tegen mediapartner Haarlem105.

De oude opstallen van het voormalige restaurant Duna zijn al verwijderd. Daar komt nu een hotel met twee bouwlagen en 46 kamers, vertelt Jeroen Postma in het radio-interview. "Het gebouw zal op moeten gaan in de omgeving. Maar ook aan duurzaamheid is veel aandacht aan besteed."

Nu de bouw kan beginnen, verwacht de ontwikkelaar over 14 maanden in februari 2023 het hotel te kunnen openen en de eerste gasten te ontvangen.

Postma heeft ook het vakantiepark Qurios aan de overkant van de Zeeweg in Bloemendaal aan Zee ontwikkeld. Maar hij heeft ook plannen voor het restaurant Het Eindpunt klaarliggen. "En dat valt onder het kopje rigoureus", zegt hij. "Het bestaande pand wordt gesloopt en daarna bouwen we een restaurant met hedendaagse architectuur passend bij het naastgelegen hotel."

Daarvoor is hij ook al in overleg met de gemeente die over een totale herinrichting van de kop van de Zeeweg plannen maakt.