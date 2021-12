Amsterdammer aangehouden die met masker op aanbelt bij Hugo de Jonge thuis

Een 27-jarige Amsterdammer is aangehouden omdat hij donderdag gemaskerd meerdere keren aanbelde bij de woning van demissionair minster van Volksgezondheid Hugo de Jonge in Rotterdam. De man ging naar eigen zeggen 'verhaal halen' en filmde zijn actie. Dat meldt het AD .

Via de intercom werd hem verteld dat een gesprek er niet inzat. De politie werd ingeschakeld en die sommeerde de man weg te gaan. Toen later bleek dat hij de wijk waar De Jonge woont niet had verlaten, werd hij gearresteerd.

De man zou die dag eerder hebben deelgenomen aan een coronaprotest in Vlaardingen en is een bekende coronademonstrant.

De man is dezelfde dag nog vrijgelaten.