Basisschool De Cirkel sluit jaar feestelijk af en wacht in spanning op wat komen gaat

Ook de kinderen hebben hun mooiste kerstoutfits aangetrokken. Ze beginnen de dag met een kerstontbijt. "Ook de kinderen die thuis in quarantaine zitten doen mee. Die ontbijten gewoon mee vanachter hun laptops", aldus Bark. In groepjes mogen de leerlingen het plein om en om op, richting het springkussen en de kraampjes. "We moeten natuurlijk voorkomen dat we op de laatste dag nog een massale uitbraak krijgen. Dus we doen het veilig, verantwoord, maar wel heel gezellig."

De kinderen moeten vanmorgen even in hun ogen wrijven als ze op school komen. Is het nou sneeuwpop Olaf uit de film Frozen of de schooldirecteur die iedereen een 'goedemorgen' wenst? Danny Bark heeft namelijk voor het winterfeest ook een feestelijk kostuum uit de kast getrokken, net als alle leerkrachten.

De plannen voor het winterfeest hebben ze een paar keer moeten omgooien. "We hadden bijvoorbeeld een mooi toneelstuk met allemaal repetities ingepland, maar dat was helaas niet haalbaar", vertelt kleuterjuf Claudia, gekleed in een rode kersttrui met een afbeelding van teckel Takkie. "Normaal is de laatste week voor de kerstvakantie altijd heel feestelijk en staat 'het samen zijn' echt centraal. Nu hebben we het snel allemaal in één dag bij elkaar moeten brengen", aldus Bark.

Noodopvang

Dat de school een week eerder moet sluiten, daar maakt de directeur zich niet zo druk om. Hij focust zich liever op het zo goed mogelijk organiseren van wat er wel nog mogelijk is. Hoe volgende week bijvoorbeeld het beste kan worden ingedeeld. "Net als de vorige periode regelen we weer 'noodopvang' voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met cruciale beroepen. Het verschil is wel dat destijds ons ondersteunend personeel die lessen gaf, omdat de docenten online les moesten geven. Nu kunnen de docenten het zelf doen."

Tijdens de vorige lockdownperiode maakten zo'n 30 tot 40 kinderen van die noodopvang gebruik. Voor de komende week gaat de school uit van de opvang van zo'n 15 tot 20 leerlingen. In totaal telt OBS De Cirkel zo'n 300 leerlingen.

'Mogelijk online onderwijs na kerstvakantie'

Ook kijkt Bark al naar de dagen na de kerstvakantie, waar nu nog veel onzekerheid over is. "We houden toch wel rekening met het verlengen van de lockdown, dus daar kunnen we ons al een beetje op voorbereiden. Op mogelijk weer online onderwijs bijvoorbeeld. We zullen het waarschijnlijk de tweede week van de vakantie wel horen."