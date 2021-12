Vaccinatie-twijfellijn Amsterdam UMC razend succes: "Er is ontzettend veel interesse"

Het Amsterdam UMC beheert sinds maandag , net als andere academische ziekenhuizen in Nederland, een vaccinatie-twijfellijn. Mensen die niet zeker weten of ze zich willen laten vaccineren kunnen bellen om medisch advies te krijgen. Volgens internist Prabath Nanayakkara is er veel behoefte aan informatie: "Het zijn vooral medische vragen, en dat is waar wij een verschil kunnen maken."

"De uitkomst van het gesprek wordt niet bijgehouden, maar het gevoel is dat veel mensen bellen met twijfels, en de neiging is om de vaccinatie na dat gesprek wel te nemen. We opereren niet vanuit het ministerie, we willen echt alleen maar informatie geven, en het aan mensen zelf overlaten."

"Soms raden we in sommige gevallen het vaccin af, maar dat is wel heel zeldzaam"

De toon van het gesprek ligt heel erg aan de vragen die gesteld worden. "Meestal vragen mensen: 'ik gebruik dit medicijn, kan ik dan wel een vaccinatie nemen?' of 'ik heb na de eerste vaccinatie een reactie gehad, is het wel veilig als ik dan een tweede of een derde prik neem?'. Dat zijn vooral medische vragen, en dat is waar wij het verschil kunnen maken."

Spoedeisende Hulp

Bij de coronapatiënten die nu nog binnenkomen in het ziekenhuis ziet Nanayakkara een duidelijke tweedeling. "We zien ouderen die de vaccinatie wel hebben gehad, maar die uiteindelijk wel ziek worden. Dat zijn vooral mensen met onderliggende gezondheidsproblemen. Ouderen hebben weinig reserves, ze zijn in een precaire balans. Als ze een beetje ziek worden, of als hun partner ziek wordt, komen ze al in de problemen."

"De andere groep zijn jongere mensen die niet gevaccineerd zijn. Zij hebben comorbiditeiten, bijvoorbeeld astma", vervolgt hij. Wel benadrukt Nanayakkara dat de patiënten die nu in het Amsterdam UMC terecht komen vooral mensen zijn die worden overgeplaatst vanuit andere ziekenhuizen.

Afraden

Volgens Nanayakkara gebeurt het ook dat het mensen wordt afgeraden om een vaccinatie te nemen. Dat gebeurt volgens hem bijvoorbeeld bij mensen die onderliggend lijden hebben waarvan niet duidelijk is hoe het reageert op de vaccinatie. "Er zijn mensen wiens ziektebeeld erger wordt van een vaccinatie, en als mensen die ziektes hebben dan raden we het af. Maar dat is wel heel zeldzaam."