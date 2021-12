Nieuwe fietsbrug bij Centraal Station op plek gehesen

De nieuwe fietsbrug 🚲 bij het Centraal Station is geplaatst. Met een 75 meter hoge lift 🏗️ werd de fietsbrug over het IJ naar zijn plek gebracht. Door de extra brede ↔️ fietsbrug is er nu meer ruimte voor fietsers van en naar de IJpleinveer. pic.twitter.com/NkgOKKyD8P