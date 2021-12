'Levensgevaarlijke' N240 eist nog een leven: "Wachten op het volgende slachtoffer"

Provinciaal Statenlid Wim Hoogervorst stelde in juli 2020 al vragen aan Gedeputeerde Staten over de Medemblikkerweg, zoals de N240 wordt genoemd. Volgens hem heeft Veilig Verkeer Nederland al meerdere keren aangekaart dat de N240 levensgevaarlijk is.

"Het probleem is dat de ambtelijke molen ongelofelijk langzaam draait. Het wordt wel geconstateerd en opgepakt maar voordat je zichtbare maatregelen hebt gaan er soms jaren overheen", vertelt Hoogervorst vandaag aan NH Nieuws. "Ik reed twee weken geleden over die weg en daar zie je dat er eigenlijk niks is veranderd. Er staat misschien een extra bordje, maar dat helpt natuurlijk niet."

Nieuwe verlichting

Volgens een woordvoerder van de provincie Noord-Holland is er vanaf maart tot juni 2021 gewerkt aan de veiligheid van de weg. De provincie laat weten dat het asfalt van rijbaan en fietspad zijn vernieuwd, waarbij de kruisingen opnieuw zijn ingericht met betere belijning, bebording en sinusblokken. Begin 2022 wordt er nieuwe verlichting geplaatst en volgt er een definitieve planning van de rest van de werkzaamheden.

Hoogervorst is van plan nogmaals vragen over de veiligheid van de weg in te dienen bij de Gedeputeerde Staten. "Om er zo nog meer druk op te zetten. Die vragen moeten namelijk voor onze volgende samenkomst in januari beantwoord worden", laat Hoogervorst weten. "Het is te hopen dat de aanpassingen op tijd komen, maar zelfs met urgentie kan het wel anderhalf jaar duren. Tot die tijd is het wachten op het volgende slachtoffer."

Meer dan 80 ongelukken

Bij een ongeluk op de N240 is gisteravond nog iemand om het leven gekomen. Een vrachtwagen sloeg rond 17.45 uur af op de N240 en knalde hierbij tegen een andere auto. De bestuurder van de auto kwam hierbij om het leven, de 20-jarige bijrijdster raakte zwaar gewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De identiteit van de overledene is nog niet bekend.

In de afgelopen jaren (2014-2019) zijn er in totaal 80 ongelukken gebeurd op de N240, aldus de provincie Noord-Holland. In 2019 waren er zelfs 16 ongelukken, dat is meer dan in die jaren ervoor.