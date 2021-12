Hondenbelasting in Hoorn wordt geleidelijk afgebouwd, hoe zit het met de rest?

De Hoornse raad besloot donderdagavond − tijdens een raadsvergadering − om de hondenbelasting af te schaffen. Dit wordt in vijf jaar afgebouwd. Maar hoe is de situatie bij de andere gemeenten? NH Nieuws/WEEFF deed een rondje langs de velden.

De reden om het in vijf jaar te doen, is zodat de gemeente op deze manier de tijd heeft om het verlies van inkomsten in de begroting te verwerken, aldus een woordvoerder.

Diverse raadsfracties pleitten voor 'een onmiddellijke afschaffing', maar dit idee behaalde geen meerderheid in de raad. "De verwachting is dat de Rijksoverheid de hondenbelasting landelijk gaat afschaffen en de gemeenten gaat compenseren", vervolgt zij. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat hondeneigenaren niet langer belasting hoeven te betalen voor hun viervoeter.

Maar bij een onmiddellijke afschaffing zou de gemeente Hoorn die compensatie niet krijgen. "Veel raadsfracties vonden dit een gemiste kans", benadrukt de woordvoerder. Met uitzondering van GroenLinks stemde de raad uiteindelijk in om de belasting in vijf jaar tijd af te bouwen. "Dit betekent dat de tarieven voor de hondenbelasting ieder jaar zullen afnemen. Er komt dan jaarlijks 65.000 euro minder binnen bij de gemeente."

Verhoging in drie gemeenten

De hondenbelasting in Medemblik wordt volgend jaar verhoogd met bijna 16 procent. "Veel belastingtarieven zijn dit jaar sterker verhoogd om de begroting sluitend te krijgen", legt een woordvoerder uit. De gemeente moet namelijk voor 2022 zo'n drie miljoen euro bezuinigen. Dat is meer dan afgelopen jaar, toen ze ook al flink moesten snijden in hun begroting.

Ten opzichte van vorig jaar blijft de belasting in Opmeer nagenoeg gelijk. In 2021 betalen hondeigenaren ruim 35 euro voor hun viervoeter. Volgend jaar moet dat bijna 36 euro worden.

In Enkhuizen wordt de belasting met bijna anderhalf procent verhoogd. De gemeente geeft 'inflatiecorrectie' als reden.

In alle drie gemeenten worden inwoners met een blindengeleidehond of een hond van bijvoorbeeld 'Stichting Hulphond Nederland' vrijgesteld. Ook honden die verblijven in een asiel worden vrijgesteld.

Geen belasting meer

Sinds 1 januari 2020 maakt Koggenland geen gebruik meer van de hondenbelasting, aldus een woordvoerder. Ook inwoners uit Enkhuizen en Drechterland hoeven geen belasting meer te betalen voor hun viervoeter.