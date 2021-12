Gooise huishoudens moeten tot zeker 2026 zelf plastic afval scheiden

Er komt voorlopig geen einde aan het verplicht scheiden van het zogeheten pmd-afval voor Gooise huishoudens. Zeker tot de zomer van 2026 verandert er niets. Er wordt al langer gesproken over het overstappen naar nascheiding, maar dat zou nu vele miljoenen euro's meer gaan kosten.

In 't Gooi scheiden de inwoners, net zo als in vele andere regio's in ons land, zelf hun plactic, metaal en drankverpakkingen. Dat wordt bronscheiding genoemd. Deze methode van inzamelen ligt onder vuur. Nascheiding zou efficiënter, kwalitatief beter en goedkoper zijn.

Extra kosten tot zeven miljoen euro

Het eerder overstappen op nascheiden zou de regio naar schatting tussen de 4,8 en 7,2 miljoen euro kosten. "Het algemeen bestuur heeft de zienswijzen en de overwegingen die spelen in de raden op dit onderwerp zorgvuldig besproken en afgewogen. De financiële consequenties hebben uiteindelijk de doorslag gegeven voor dit besluit," aldus Bert Rebel, voorzitter portefeuillehoudersoverleg Milieu en Duurzaamheid en lid van het algemeen bestuur.

In 2024 wordt opnieuw de afweging gemaakt om eventueel over te gaan op nascheiding van PMD. Ook inwoners van de regio mogen dan via een peiling hun mening geven.