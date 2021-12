Live NH Sport met Almere City FC - FC Volendam en Telstar - Jong PSV

Als FC Volendam wint dan is de ploeg zeker van de eerste plek bij het ingaan van de winterstop. Bij een gelijkspel zou Excelsior nog over de Volendammers heen kunnen gaan. De Rotterdammers spelen morgen tegen FC Dordrecht.

🎄🎁| Het is bijna kerst, maar eerst nog naar @AlmereCityFC . En wordt Francesco Antonucci het spectaculaire kerstcadeau voor @fcvolendam ? 🗣️"Als wij ons kunnen versterken, dan laten we dat niet na" #volalm #volendam #eerstedivisie #kkd pic.twitter.com/zeEDsLzE58

Alex Pastoor

Eerder dit seizoen won de ploeg van trainer Wim Jonk met 3-2 van Almere City FC, waardoor het ook de koppositie pakte. Destijds zat Gert-Jan Verbeek als trainer op de bank. Vanavond heeft voormalig FC Volendam-speler Tim Bakens als interim-coach de leiding. Verbeek werd ruim drie weken geleden ontslagen vanwege de slechte resultaten. Voor de tweede seizoenshelft heeft Almere een andere oud-speler van FC Volendam als trainer vastgelegd: Alex Pastoor.

Almere City FC - FC Volendam begint om 20.00 uur. Edward Dekker verzorgt het wedstrijdcommentaar.

Telstar - Jong PSV

Telstar sluit de eerste helft van het seizoen af tegen Jong PSV. Opvallend genoeg de laatste tegenstander waar de Velsenaren in competitieverband van wisten te winnen. Op 18 oktober werd het op de PSV Campus De Herdgang 2-3. Sindsdien speelde Telstar vier keer gelijk en gingen vier wedstrijden verloren.

In het KNVB-bekertoernooi volgden wel twee zeges. Ook dat ging niet makkelijk, want zowel Kozakken Boys als Spakenburg sleepte er over negentig minuten een gelijkspel uit. Na verlenging bleken de Velsenaren alsnog de sterkste, waardoor de ploeg van trainer Andries Jonker morgenavond gewoon van partij is bij de loting voor de achtste finales.

De aftrap bij Telstar - Jong PSV is om 20.00 uur en Erik-Jan Brinkman doet verslag vanaf sportpark Schoonenberg. NH Sport begint om 19.00 uur. Je presentator is Stef Swagers.