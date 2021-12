Scheuren in muren Amstelveense woning na zwaar vuurwerk

Bij een woning aan de Nicolaas Beetslaan in Amstelveen is vannacht zwaar vuurwerk afgestoken. Rond 4.00 uur waren meerdere harde knallen rondom de woning te horen. De bewoners waren op dat moment thuis.

De schade aan de woning is volgens een politiewoordvoerder groot. De knallen hebben de woning ontzet en er zitten scheuren in de muren.

De bewoners raakten niet gewond. Een kindje is nagekeken door het ambulancepersoneel vanwege piepende oren.

Op 23 september vorig jaar was er ook al sprake van een explosie in dezelfde straat. Ook toen ging het om zwaar vuurwerk. Of er een verband is tussen beide ontploffing, is niet duidelijk maar wordt meegenomen in het onderzoek.