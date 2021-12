Door corona-uitbraak nog geen Miss World-verkiezing voor Lizzy (20) uit Den Helder

Enkele uren voordat de Miss World-verkiezing in Puerto Rico gisteravond zou beginnen, is het evenement vanwege een corona-uitbraak uitgesteld. Dat betekent dat ook het geduld van de Nederlandse afvaardiging, Lizzy Dobbe (20) uit Den Helder, op de proef wordt gesteld. "Nu ga ik een paar dagen naar Aruba."

Lizzy's testuitslagen zijn gelukkig allemaal negatief. "Ik vind het wel een dapper besluit van de organisatie om het zo op het laatste moment uit te stellen", vertelt Lizzy aan de telefoon vanuit Puerto Rico. "Ik vind het belangrijk dat iedereen gewoon mee kan doen."

Gezondheidsexperts

De beslissing om het evenement uit te stellen werd genomen na overleg met gezondheidsexperts, meldt de organisatie in een persbericht. De organisatie laat weten dat de finale, indien mogelijk, over 90 dagen alsnog wordt gehouden.

"Nu ga ik maar een paar dagen naar Aruba voor vakantie en dan weer terug naar Nederland", laat Miss Nederland weten. "Het winterse weer zal wel even wennen worden, maar over 90 dagen ben ik weer terug in Puerto Rico om alsnog Nederland te vertegenwoordigen op de Miss World-verkiezing."

Niet gevaccineerd

De eerste plek van de Miss Nederland-verkiezing was eigenlijk voor de Eindhovense Dilay Willemstein, maar omdat zij niet gevaccineerd wil worden tegen het coronavirus mag ze niet meedoen aan de finale in Puerto Rico. Dat betekent dat Lizzy Dobbe de nieuwe Miss World Nederland is. Als iemand zich terugtrekt, stuurt de organisatie namelijk de 'first runner-up'.