UvA roept studenten op om geen alcohol te drinken in januari

De campagne is in samenwerking met de Centrale Studentenraad (CSR). Manish Jhinkoe-Rai, voorzitter van de CSR, denkt dat de campagne een leuke uitdaging kan zijn voor studenten. Volgens Jhinkoe-Rai kan een drankje op zijn tijd geen kwaad: "Maar wees wel bewust van de gevolgen van grootschalig en veelvuldig gebruik van alcohol." Hij hoopt dit bewustzijn met de campagne te stimuleren.

De voorzitter denkt dat het draagvlak voor de campagne groot zal zijn: "De UvA is een progressieve en moderne universiteit."

Bij de meeste studenten die we spreken is weinig enthousiasme voor een alcoholloze maand, maar student Robert Slager denkt wel dat er veel studenten mee gaan doen. "Ik denk wel dat het draagvlak hoog is, maar ik denk dat sommige mensen het niet gaan volhouden." Zijn halfbroer Mica Slager beaamt dat, maar denkt dat heel veel studenten het niet zullen afmaken. "Een week of twee en dan geven ze het op."