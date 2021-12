Vogelvrij in zelfgebouwde cockpit: 'Mijn vliegtic komt door vliegveld De Kooy'

Een zelfgemaakte cockpit van een Boeing 737 in je eigen schuur: Kees Meereboer uit Hippolytushoef maakte het waar. De simulator is zelfs zo echt dat beroepspiloten bij hem langskomen om te vliegen. "Beroeps vonden het leuk om bij mij te komen vliegen, ik vind het nog leuker, want ik leer enorm van ze", vertelt hij enthousiast aan mediapartner Regio Noordkop .

In zijn eigen schuur bouwde Kees Meereboer de installatie en daar is hij trots op. Een paar keer per week vliegt hij vanuit zijn cockpit 's avonds de wereld rond. "We gaan naar Louis, een bekend skigebied in Salzburg. Het mooie is dat je de landing in het ravijn tussen de bergen gaat doen", vertelt hij enthousiast.

En dat het in de smaak valt dat blijkt. " 's Winters, buiten de zomer om, want dan zit ik hier niet zo graag, vlieg ik wel zo'n vijf à zes avonden per week ", laat Meereboer weten."

Levensecht

De simulatie is naar werkelijkheid gebouwd. "Het is een Boeing 737: één op één. Alles functioneert." Voordat Meereboer opstijgt, volgt hij net zoals in het echt een checklist. "De gashendels gaan vanzelf en geven vanzelf vermogen, genoeg voor de take-off."

Een jaar of zes is de installatie als operationeel. Omdat de cockpit zo echt is, komen er daarom ook regelmatig beroepspiloten bij hem aanwaaien. "Beroeps vonden het leuk om bij mij te komen vliegen, tot stewardessen aan toe, die hier zijn geweest."

Vliegliefde

Van kinds voelde Meereboer al een grote liefde voor het vliegen. Hij groeide dan ook op een boerderij dicht bij vliegveld De Kooy. "Ik denk dat daar misschien mijn liefde voor vliegen, de 'vliegtic', wel vandaag komt. Die liefde is eigenlijk nooit weggegaan, dat heb je gewoon en anders ga je ook niet een cockpit bouwen."

Ook deed hij aan zweefvliegen, 'en toen de vut in'. "Niet wetende waar je aan begint, dat je een cockpit gaat bouwen van een 737", aldus Meereboer.

Bekijk hieronder de video die onze mediapartner Regio Noordkop maakte.