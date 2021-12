Leegstaande accommodaties omgetoverd tot werk-of feestlocatie: 'Voor ontmoeting'

"Airbnb, maar dan zonder overnachtingen, alleen maar voor de ontmoeting", zo omschrijft Sandra Chedi van 'WeMeet' haar idee om leegstaande ruimtes te verhuren als werk- of feestlocatie. Als voorbeeld noemt ze de rijk gedecoreerde regentenkamer van de Diaconie in Amsterdam. Het gebouw, naast museum Hermitage, is eigendom van de Protestantse Kerk Amsterdam en wordt nu verhuurd voor vergaderingen of bijeenkomsten.

- NH Nieuws

De protestantse kerk in de hoofdstad bezit veel kerkgebouwen die meestal maar een paar uur per week door de organisatie zelf gebruikt worden. De ruimtes, vaak op prominente locaties, staan daarom vaak leeg en dat is zonde. Volgens Jacqueline van Dooren van de protestantse kerk Amsterdam probeert de kerk de ruimtes zelf te verhuren, maar ze geeft toe dat dat beter kan. "We zijn nu vooral afhankelijk van mond-tot-mondreclame terwijl de kansen vooral bij social media liggen." Zichtbaarheid Samenwerking met het platform van onderneemster Chedi biedt de kerk de gelegenheid haar verhuurbare locaties onder een veel groter publiek zichtbaar te maken waardoor de inkomsten van verhuur hopelijk zullen stijgen. En dat is in deze tijd waar inkomsten onder druk staan mooi meegenomen. Niet alleen de statige Regentenkamer is te huur, ook de glazen kas op het voormalige binnenterrein en het enorme zolder zijn te huur voor feesten en partijen. Op de zolder is bovendien ruimte voor heel veel tijdelijke werkplekken. Non-profit Hoewel 'WeMeet' een commercieel platform is, is het toch vooral bedoeld voor zogeheten 'non-profit organisaties, die zelf niet altijd de mogelijkheid hebben om hun leegstaande accommodatie te verhuren. "Denk bijvoorbeeld ook aan sportverenigingen die wat willen verdienen aan hun leegstaande clubhuis, maar ook particulieren die hun werkkamer willen verhuren.", aldus Chedi.