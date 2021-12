Duizenden Amsterdammers vieren kerst bij geadopteerde boom: 'Volgend jaar dezelfde'

"Kerstbomen zijn net als de appels in de supermarkt. Ze glanzen heel mooi, maar zijn niet zo lekker als een biologische appel", zegt een vrouw bij de Tuinen van West een kerstboom komt halen. Wie een verantwoorde kerstboom wilde hebben, kon dit jaar terecht in 'De Tuinen van West in Amsterdam. Het walhalla voor biologische fruitliefhebbers verkocht dit jaar namelijk ook biologisch geteelde kerstbomen. Of beter gezegd, je kon ze adopteren.

Kerstbomen horen natuurlijk helemaal niet thuis in huis, erkent Lisan Sturkenboom van de Tuinen van West. Toch kan ook zij best een paar weken per jaar genieten van een kerstboom in huis, maar dat moet dan wel een verantwoorde boom zijn. De kerstbomen van de fruittuin kunnen na de feestdagen ingeleverd worden waarna ze weer de grond in gaan en verder groeien.

Bomenverzorging

"Wij verzorgen ze dan het hele jaar, geven ze lekkere biologische mest en zorgen er tijdens de droge zomer voor dat ze voldoende water krijgen", aldus Sturkenboom. Volgend jaar kan de boom dan weer tijdelijk in een pot om opnieuw de kerstsfeer in huis te vergroten. Wie gehecht is aan zijn boom kan hem adopteren en online registreren zodat volgend jaar dezelfde boom, maar dan iets groter, weer mee naar huis kan.

"Helaas gaat dat niet oneindig", vertelt Sturkenboom. "Een kerstboom gaat ongeveer 5 jaar mee, en daarna is de fut er wel uit". Bij de fruittuin staan een paar inmiddels 'bejaarde' boompjes die door de medewerkers gesnoeid worden om voor een vriendelijk prijsje toch nog een plekje binnen te veroveren bij iemand met een heel groot ideologisch hart.

Liefde voor natuur

De bomen voldoen niet altijd aan het schoonheidsideaal. Hebben soms een paar bruine takjes of zijn iets minder 'vol' dan wenselijk, maar dat is voor het gros van de adoptieouders geen enkel probleem. De liefde voor de inperfectie van de natuur is voor de klanten belangrijker. De adoptiebomen zijn enorm populair en de beperkte voorraad was dan ook in een paar dagen weg.

De paar duizend biologische adoptiebomen wegen niet op tegen de miljoenen exemplaren die ook dit jaar eenmalig tijdelijk in huis staan. "Het is een druppel op een gloeiende plaat, maar je moet ergens beginnen", aldus Sturkenboom. Haar klanten beamen dat: "Die druppel wordt steeds groter, totdat het een meer wordt, stroom, zee, klaar! Over een paar jaar doet iedereen het."