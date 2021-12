Tweede leven voor retour-pakketjes en adoptiekerstbomen in Pak An Doen (55)

Je ziet het vooral op de dag waarop het oud papier wordt opgehaald: omdat we veel online bestellen, moeten we veel kartonnen dozen kwijt. Een groot deel van die spullen wordt teruggestuurd en geregeld worden die spullen vernietigd. Isabella zoekt uit of dat anders kan en is bij een Amsterdams bedrijf dat retourgestuurde pakketjes een tweede leven geeft.

Pak an doen

Noord- Hollanders zijn slim, innovatief en ondernemend. In het tv-programma Pak an doen kijken we hoe de nuchtere Noord- Hollander het aanpakt. We testen niet en spreken geen oordeel uit. We signaleren, kijken naar verscheidenheid en zoeken opmerkelijke initiatieven op. Wat is het geheim van succesvol zijn? En welke tips hebben ervaren ondernemers voor de beginners?

Tips? Stuur een mail naar [email protected]