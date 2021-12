Scheuren in viaduct Velsertraverse 'niet groot of gevaarlijk, maar zorgelijk genoeg'

Er zitten scheuren in het viaduct van de Velsertraverse. Dat zeggen Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland. Om die reden is de vluchtstrook, waar de scheuren onder zitten, al sinds juni afgesloten. "Dat is uit voorzorg", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Verkeer kan gewoon gebruik maken van die traverse. Maar de scheuren zijn er wel in die mate dat we niet willen dat er verkeer overheen rijdt." Er komt nu een onderzoek.

"De scheuren in het viaduct zijn met het blote oog zichtbaar als je naast de traverse staat. Dus dat zegt wel dat er iets aan de hand is", laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. Daarom is de vluchtstrook, die volgens plannen van de provincie een busstrook moet gaan worden, nu afgezet.

"We moeten eerst even weten wat precies de staat van de traverse is. Dat weten we nu niet. Wat we wel weten is dat deze scheuren niet eerder zo waren, en dat baart toch wel wat zorgen."

Vertraging

En dus wil Rijkswaterstaat nu een paar dingen doen, zegt de woordvoerder. Eén: extra onderzoek naar de constructie, om te kijken: hoe ernstig is het? Twee: achterhalen wat de bron van de schade is, en drie: kijken wat er gedaan kan worden."

Zo gezegd, maar niet zo één-twee-drie gedaan: het onderzoek en de uitvoering zou wel eens een paar maanden kunnen duren. Hoewel de scheuren in juni werden gespot, is de nadere inspectie pas deze maand.

De provincie baalt extra van de verloren tijd door de scheuren in het viaduct. Die wil namelijk dat station Beverwijk een hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) station wordt. Dat zou in 2023 klaar moeten zijn, maar het plan loopt door de schade aan het viaduct vertraging op.

Files genoeg

Belangrijk onderdeel van de HOV is namelijk de busbaan over het viaduct, die straks moet garanderen dat bussen van en naar station Beverwijk moeiteloos de files kunnen passeren. En files zijn er vaak genoeg in spitstijden op de Velsertraverse.

De provincie hoopt nu op een voortvarend onderzoek naar de scheuren in de toekomstige busbaan. "Over vier maanden is het onderzoek achter de rug", verwacht een woordvoerder van de provincie. "Dus de vertraging is: vier maanden, plus wat er nodig is om het viaduct te repareren."

Stap voor stap

Maar de wens zou vader van de gedachte kunnen blijken, waarschuwt Rijkswaterstaat. Die moet het onderzoek gaan doen, en waakt voor te hoge verwachtingen. De woordvoerder: "De gemeentes willen die HOV busbaan zo snel mogelijk, dat begrijpen we."

Hij vervolgt: "Aan de andere kant: voor ons is gewoon belangrijk om goed te bepalen wat de schade is. En we kunnen dat alleen stap voor stap doen. Als stap één langer duurt, kunnen we niet aan stap twee beginnen, en stap drie, enzovoort."