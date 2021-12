Eigenaar beschoten restaurant: "De derde keer, ik begrijp er helemaal niets van"

Een restaurant op de Osdorper Ban is vannacht beschoten, dit gebeurde rond 02.30 uur. In de pui zaten zeker zes kogelgaten. Eigenaar Ibrahim Canbolat is erg geschrokken, zeker omdat andere zaken van hem eerder al zijn beschoten. "De derde keer, ik begrijp er echt helemaal niets van."

Restaurant op Osdorper Ban vol met kogelgaten - NH Nieuws

Vorig jaar september was het ook al raak, toen werden er op de Osdorper Ban twee andere winkels van Canbolat beschoten. Beide andere zaken werden op last van de burgemeester Halsema gesloten. "Ik ben nu echt bang. Ik woon boven de zaak en heb acht kinderen. Het is echt niet meer leuk."

De schietpartij ontging ook de buurt niet. Zo vertelt buurman Yassine die een avondwinkel heeft. "Ik vind het heel vervelend. Het is een harde werker, een ondernemer." Ibrahim begrijpt niet waarom zijn zaak beschoten is. "Ik weet het echt niet." Ook de politie laat weten, nog geen oorzaak gevonden te hebben. Of het restaurant open mag blijven is nog onduidelijk, tot die tijd doet de politie onderzoek.

