'Elke dag zorgen' over route naar gymzaal voor Muider scholieren: school in actie

Voor hun gymles moeten leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 van de Jozefschool in Muiden wekelijks een route door het drukke centrum afleggen. Ouders en leraren vinden die route gevaarlijk, maken zich zorgen en willen een oplossing. Inmiddels is er een petitie om aandacht te vragen voor deze situatie.

Sinds de oude gymzaal 'Het Anker' in Muiden is gesloopt, gymmen de leerlingen van de Jozefschool op een nieuwe locatie: de gymzaal van de P.C. Hooftschool. Om die gymzaal te bereiken, moeten de leerlingen een afstand van 600 meter door het centrum van Muiden afleggen. Zij lopen hierbij over smalle wegen zonder stoep waar bovendien veel gemotoriseerd verkeer gebruik van maakt.

En dan moeten de kinderen ook nog een sluis oversteken. In de zomer, wanneer de sluis vaak wordt geopend , stroopt het verkeer langs de wandelroute naar de gymzaal op. "Hier ontstaan dan echt gevaarlijke situaties", aldus gymleraar Cees Schep. Volgens hem is het dan ook belangrijk dat kinderen van de school een veilige route afleggen om te kunnen sporten.

Nieuwe gymzaal

Er liggen weliswaar plannen op tafel om een nieuwe gymzaal te bouwen, maar dat plan zouden geen oplossing zijn. De nieuwe gymzaal ligt namelijk op 1,4 kilometer van de school, dus 800 meter verder dan de huidige 'gymoplossing'. "De route blijft hetzelfde alleen dan twee keer zo ver", klaagt directrice Marieke van de Weijer.