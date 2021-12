Lonen basisonderwijs omhoog in regeerakkoord: "Betekent veel voor de hele beroepsgroep''

De lonen van leraren in het basisonderwijs gaan omhoog. Dat schrijven de coalitiepartijen in het regeerakkoord dat woensdag werd gepubliceerd. Er komt één CAO voor leraren in het basisonderwijs en het voorgezet onderwijs, waardoor ze evenveel gaan verdienen: ''Ik hoop dat dit uitnodigend werkt voor mensen die twijfelen."

Toch heeft Moorman ook nog zorgen, voornamelijk op het gebied van het bestrijden van kansenongelijkheid. "Hoe zorgen we dat de kwaliteitsverschillen in het onderwijs worden aangepakt? De plannen voor kinderopvang vind ik echt teleurstellend. Het regeerakkoord blijft kinderopvang zien als een arbeidsmarktinstrument en vergoedt alleen opvang van werkende ouders."

"Het is goed nieuws dat de nieuwe regering fors gaat investeren in onderwijs, want dat is ook hard nodig. Er is veel dat gerepareerd moet worden", laat de Amsterdamse wethouder Onderwijs Marjolein Moorman weten. "We kampen bijvoorbeeld met een gigantisch lerarentekort . Ik ben daarom blij dat de de lonen in het basisonderwijs omhoog gaan en de loonkloof met het voortgezet onderwijs wordt gedicht."

Oussama Aksouri, adjunct-directeur van basisschool El Kadisia in Amsterdam West is blij met het besluit van de coalitiepartijen dat het salaris in het basisonderwijs gelijk wordt getrokken met zijn collega's in het voortgezet onderwijs. ''Het rechtvaardigt het werk van leerkrachten in het basisonderwijs. Het is namelijk ontzettend mooi werk, we staan aan de basis van de ontwikkeling van kinderen.''

Ook kan het volgens hem een mooie stap zijn om het lerarentekort in de stad terug te dringen. Dat tekort steeg in het afgelopen half jaar met 2,8 procent ten opzichte van dit voorjaar. Volgens wethouder Moorman is het tekort nu 15,3 procent in totaal, wat neerkomt op zo'n 563 banen.

Toch is een hogere salaris volgens Aksouri niet genoeg. ''Als beroepsgroep moeten we laten zien hoe mooi ons vak is. We moeten inzetten op diversiteit op alle lagen in het onderwijs. Ik hoop dat dit uitnodigend werkt voor mensen die twijfelen, het primair onderwijs is namelijk niet goed in het nieuws gekomen de afgelopen tijd.''