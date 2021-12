Milena (14) wacht nog steeds op definitief antwoord van IND: "Wil een normaal leven"

Drie weken geleden ging Milena (14) samen met haar juriste Eliza Tsjoepieva in Amsterdam nog in gesprek met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Milena kreeg toen opnieuw de kans om tijdens de hoorzitting haar situatie uit te leggen en alle vragen van het IND te beantwoorden. Aan het gesprek hield het tweetal een goed gevoel over, maar zowel Milena als haar juriste heeft nog steeds geen definitief besluit vernomen van het IND en dat terwijl ze binnen 'enkele weken' na het eerdere gesprek een reactie zouden verwachten.

"Ik heb nog niet echt nieuws gekregen", vertelt Milena aan NH Nieuws/WEEFF. "Ze (het IND) zeiden dat ze de beslissing over een paar weken zouden nemen. Nou, ik vind een paar weken heel vaag klinken. Ja, Wat valt er onder een paar weken? Dat kan tien weken zijn, maar ook twee weken." Ondanks de grote onzekerheid probeert Milena wel positief te blijven, maar zeker zo rond de kerstperiode lijkt dat extra lastig. "Ik vind zelf dat hier wel een einde aan mag komen want ik wacht al twaalf jaar. Ik wil ook gewoon normaal zijn zoals alle kinderen, zonder de hele tijd over je schouder te moeten kijken." Tekst gaat verder onder video:

Milena leeft tot de dag van vandaag nog steeds in grote onzekerheid en dat doet iets met een 14-jarige - NH Nieuws

Zaak Milena De 14-jarige Milena zit al meer dan twee jaar samen met haar familie ondergedoken in West-Friesland. Haar gezin komt uit Armenië en woont twaalf jaar in Nederland, maar krijgt geen verblijfsvergunning. Ze zijn bang om terug te gaan, omdat de vader van het gezin daar voor zijn leven vreest. In 2018 zijn ze uitgeprocedeerd. Volgens de juriste van de familie voldeed de asielaanvraag destijds niet aan de juiste voorwaarden. Het gezin keerde daarom in 2018 terug naar Armenië, maar binnen een maand vluchtten ze naar Rusland, omdat het te onveilig was. Ook in Rusland werd de situatie nijpend waarna het gezin in 2019 terugkeerde naar Nederland. Sindsdien houden ze zich schuil op een zolder in West-Friesland. De juriste startte daarom een petitie voor Milena die inmiddels al bijna 20.000 keer is getekend.