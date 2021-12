Vincent Everts werd overvallen tijdens live-uitzending: "Het is gewoon traumatisch"

Trendwatcher Vincent Everts werd woensdagavond tijdens een live-uitzending op het Youtube-kanaal van Maurice de Hond overvallen in zijn woning in Amsterdam Nieuw-West. Drie jongens deden zich voor als pakketbezorgers en bedreigden hem met een vuurwapen.

"Dat je dat niet zomaar kan ophalen en dat het niet ergens in een kluis ligt. Je kan daar niet zomaar bij, het is gewoon beschermd. Het waren 19-jarige jongens die gewoon een raar idee hadden denk ik."

De overvallers eisten bitcoins van Everts. "Ik denk dat ze niet eens wisten wat bitcoin was," vertelt hij een dag later tegen AT5/NH Amsterdam.

Nadat Everts weigerde op de overvallers in te gaan en de jongens waren weggerend keerde Everts alweer snel terug in de live-uitzending van De Hond. "Het was bizar, want er keken iets van drieduizend mensen mee. Ik wilde ook meteen terug gaan om te zeggen dat wij oké waren. Ik vond het heel vervelend voor iedereen om mee te maken. Het is traumatisch," vertelt hij.

De daders zijn nog niet gevonden. De politie is bezig met sporenonderzoek.