Ernstige twijfel bij Ajax-coach Ten Hag over meespelen Mazraoui in Klassieker

Voor Steven Berghuis betekent de Klassieker zijn eerste weerzien met zijn oude club Feyenoord. De 29-jarige rechtsbuiten maakte afgelopen zomer de pikante overstap. Daar heeft Ten Hag het ongetwijfeld met zijn speler over gehad. "Niet alleen deze week hebben we hem begeleid. Dat is vanaf het moment dat 'ie kwam, aan de orde geweest. Hij weet wat hij moet doen."

Momenteel hebben Ajax en Feyenoord allebei 36 punten bij elkaar gespeeld in de eredivisie. Ten Hag ziet in de Rotterdammers een groot verschil met vorig jaar. "De wil om te winnen en het geloof dat ze daarin hebben. Dat zie je aan het aantal punten dat ze in de laatste fase van de wedstrijd hebben binnen gehaald."

Berghuis heeft zich de afgelopen maanden moeiteloos ingepast aan het niveau van Ajax. Het verrast Ten Hag dan ook niet dat hij veel speelt "Met goede voetballers om hem heen zie je dat ie uitgedaagd wordt. Je ziet dat 'ie plezier heeft. Zijn grootste gave is om creatief te zijn. Hij heeft een actie, spreiding in zijn passing, eindpass, voorzet en een schot. Hij is de nummer 10 die tussen de linies kan spelen. Daarnaast veel loopvermogen. Ik som nogal wat op over zijn kwaliteiten."

Mazraoui

De selectie van Ajax staat er goed voor qua fitheid. Alleen over Noussair Mazraoui heeft Ten Haag 'ernstige twijfel'. "Op dit moment speelt hij eerder niet dan wel." Daardoor zal Devyne Rensch waarschijnlijk de rechtsbackpositie invullen, maar het zou ook een optie kunnen zijn om Perr Schuurs centraal achterin de laten starten en Jurriën Timber naar rechts door te schuiven.

De pas 19-jarige Rensch maakt namelijk een wisselende indruk, waardoor hij niet de onomstreden stand-in is. "Hij is duidelijk verbeterd. Ik zie dingen die ik vorig jaar bij hem zag. Die willen we zien en niet de behoudende Rensch die we tegen AZ hebben gezien." Dat geldt ook voor Ryan Gravenberch die de laatste weken veel kritiek over zijn spel kreeg. "Ook hij is snel gekomen. Daar wordt een verwachtingspatroon neergezet waar hij niet altijd aan kan voldoen. "

De Klassieker Feyenoord - Ajax begint komende zondag om 14.30 uur in De Kuip.