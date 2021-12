Nog geen kerstkriebels bij FC Volendam: "Eerst langs Almere City"

Voor de laatste wedstrijd van 2021 gaat FC Volendam morgen op bezoek bij Almere City. Bij winst kroont de ploeg van trainer Wim Jonk zich tot winterkampioen. "We willen met een goed gevoel de winterstop in gaan", aldus Jonk.

FC Volendam kan morgen tegen Almere City beschikken over een vrijwel gehele fitte selectie. Enkel Brian Plat en Achraf Douiri zijn nog vraagtekens voor morgen. Derry John Murkin is nog altijd voor langere tijd geblesseerd.

"Wij zijn nog niet bezig met de winterstop of Kerstmis. Eerst moeten we gewoon deze belangrijke wedstrijd winnen. We zullen scherp moeten zijn om goed resultaat te halen", aldus Jonk over de aankomende tegenstander.

Ook aanvoerder Damon Mirani zit nog niet met zijn gedachten bij de kerst of de winterstop. "Ik ben helemaal nog niet bezig met kerst. Dat zien we volgende week wel. Het is denk ik wel goed om straks weer de batterij op te laden. Dan kunnen we ook na de winterstop weer vol gas gaan geven. Maar eerst dus nog Almere City en dan kunnen we daarna vakantie gaan vieren", aldus Mirani.