Dierenvervoer ook in regio's Alkmaar en Noordkop in handen van Dierenzorg Zaanstreek

Dierenzorg Zaanstreek mag vanaf nu het dierenvervoer in de gemeenten Heerhugowaard, Hollands Kroon, Langedijk en Schagen gaan verzorgen. Dat blijkt uit het vonnis van het kort geding waarmee Dierentehuis Alkmaar heeft voorkomen dat alle acht gemeenten in de regio's Alkmaar en Noordkop in zee zouden gaan met Dierenzorg voor dierenopvang en -vervoer.

Heerhugowaard, Hollands Kroon, Langedijk, Schagen, Alkmaar, Bergen, Castricum en Heiloo wilden gezamenlijk in zee gaan met Dierenzorg Zaanstreek, dat al in Zaanstreek-Waterland vervoer en opvang van dieren verzorgt.

Dat schoot de huidige aanbieder, Dierentehuis Alkmaar - onderdeel van de Dierenbescherming - in het verkeerde keelgat. De organisatie spande daarom een kort geding aan om te voorkomen dat ze in de genoemde gemeenten buitenspel werden gezet. Met succes, want de rechter gaf de Dierenbescherming gelijk.

Verdeling

Hoewel het vonnis dus nadelig is voor Dierenzorg Zaanstreek, houdt de organisatie er wel iets aan over. Behalve in Zaanstreek-Waterland zijn de vrijwilligers nu ook verantwoordelijk voor het vervoer van dieren in Heerhugowaard, Hollands Kroon, Langedijk en Schagen. In de andere gemeenten, Alkmaar, Bergen, Castricum en Heiloo, blijft de Dierenbescherming voor die taak verantwoordelijk.

Ook is de Dierenbescherming verantwoordelijk voor de opvang van honden, katten en overige zwerfdieren voor de gemeenten Heerhugowaard, Hollands Kroon, Langedijk en Schagen. Vanaf volgend jaar wordt de organisatie verantwoordelijk voor de opvang van honden in de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum en Heiloo.