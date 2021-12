Extra Gooise vaccinatielocatie om sneller boosterprikken te geven

De vaccinatielocatie in Bussum gaat meteen na de Kerst open. Met de komst van de tweede vaccinatielocatie kan de GGD straks verdeeld over twee plekken meer dan 25.000 boosterprikken per week geven. "Dat zijn er vier keer meer per week dan aanvankelijk van de GGD werd verwacht", aldus de GGD.

Er wordt de komende weken stevig doorgeprikt om zo snel mogelijk de boosterprikken te geven. De GGD vaccineert ook tijdens de feestdagen door.

Verdubbeling aan personeel

Om de snelheid er in te houden wordt er ook extra personeel aan het werk gezet. Het aantal personeelsleden wordt ongeveer verdubbeld. "Het is ook mooi om te zien dat veel medewerkers bereid zijn om extra of langer te werken", zegt René Stumpel, directeur publieke gezondheid van de GGD.