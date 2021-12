Buitenwegen bijna in beheer van de gemeente, wat heeft Uitgeester daaraan?

Niet alleen de binnenwegen, maar alle wegen in de gemeente Uitgeest zijn vanaf 1 januari in het beheer van de gemeente. Hoogheemraadschap Noorderkwartier (HHNK) was verantwoordelijk voor de buitenwegen, maar wil zich alleen nog op watertaken richten. Gisteren werd die overname definitief met het ondertekenen van de overeenkomst.

Ten tweede: als er iets aan de hand is met de berm of de verkeersborden hoeven Uitgeesters nu niet na te denken: moet ik bij de gemeente zijn of HHNK? Of beter gezegd, bijna niet meer: de snelweg A9 en de provinciale weg N203 vallen niet onder de gemeente.

En dat is ook prettig voor de gemeente, denkt wethouder Cecilia van Weel: "De gemeente krijgt de regie over de financiering van aanleg, onderhoud en verandering in het gebied."

Gisteren tekenden zij namens Uitgeest, en Rob Veenman, dagelijks bestuurder bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de overeenkomst die zorgt voor de overdracht.

Serieuze lijken met serieuze kosten

Afgelopen zomer waren er wel wat zorgen in de gemeenteraad, want bij zulke projecten willen nog wel eens lijken uit de kast komen, zo was de zorg. En zoals CDA-raadslid Jack Zwarthoed het verwoordde: “Helaas is het bij dit soort projecten zo dat een lijk ook meteen een serieus lijk is, dat de gemeente op serieuze kosten jaagt."

Al te grote problemen liggen overigens niet in de lijn der verwachting. Andere Noord-Hollandse gemeenten die de buitenwegen van HHNK hebben overgenomen, zoals Hollands Kroon en Alkmaar zeggen de (niet al te grote) kwesties in overleg met HHNK op te lossen, of te hebben opgelost.

Bovendien heeft HHNK onlangs nog wat opknapwerk verricht, melden gemeente en HHNK. Aan de Lagedijk zijn zestien lichtmasten vervangen door nieuwe stalen masten, met energiezuinige LED-lampen erin. Ook is de Geesterweg afgelopen zomer opnieuw geasfalteerd en heeft het Zwaansmeerpad een opknapbeurt gekregen.

Wie volgt?

Naast de gemeente Uitgeest neemt ook Hoorn het beheer van buitenwegen van HHNK over per 1 januari. Het ziet ernaar uit dat de gemeenten Medemblik, Stede Broec, Opmeer, Koggenland, Drechterland en Enkhuizen over precies een jaar zullen volgen.

De gemeenten Alkmaar, Hollands Kroon, Oostzaan en Schagen hebben alle wegen al eerder overgenomen. Dan blijven er nog vijf gemeenten over met wegen in het beheer van HHNK: Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland en Wormerland.