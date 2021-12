Wat zeggen de cijfertjes? Goals bij Klassieker, AZ profiteert van lege stadions

Aan de hand van de statistieken kijken we vooruit naar de één na laatste speelronde van het kalenderjaar in de eredivisie. AZ, dat in goede vorm verkeerd, krijgt Willem II op bezoek en zondag staat de Klassieker op het programma. Bij de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax is een doelpuntloos gelijkspel uitgesloten.

Vangelis Pavlidis Voor Vangelis Pavlidis is de ontmoeting met Willem II een hereniging met zijn vorige werkgever. Met twaalf competitiedoelpunten in 34 wedstrijden verdiende hij afgelopen zomer een transfer naar AZ. De spits van de Alkmaarders heeft zijn draai de laatste weken gevonden, want de Griek staat nu op tien doelpunten in 24 officiële wedstrijden voor de Alkmaarders.

Weg omhoog ingeslagen AZ is momenteel de ploeg in vorm. Het elftal van Pascal Jansen boekt de laatste weken goede resultaten en is al zeven officiële wedstrijden op rij ongeslagen. De kers op de taart was de 2-1 overwinning van vorig weekend tegen Ajax. Inmiddels zijn de Alkmaarders opgeklommen naar de achtste plaats in de eredivisie en heeft het de vierde plaats in het vizier.

Lege stadions:

Dat AZ de afgelopen weken goed presteert, hebben we al benoemd. Maar de reden daarvan zou weleens de lege stadions kunnen zijn. AZ is namelijk de ploeg die procentueel gezien veel beter presteert zónder publiek dan met. De Alkmaarders pakken zonder fans liefst 2,11 punten per wedstrijd. Dat is 74,4 procent meer dan toen de stadions nog gevuld waren dit seizoen. Opmerkelijk genoeg heeft Willem II het meeste last van lege stadions, want de Tilburgers pakten 0,71 punten (-54,8 procent).

Ineenstorting:

Willem II was hard op weg de revelatie van het seizoen te worden. Met de 3-1 overwinning op PSV in de zevende speelronde stonden de Tilburgers op de derde plaats in de eredivisie. Vervolgens won het elftal van Fred Grim geen wedstrijd meer en is Willem II afgezakt naar de dertiende plaats.

Willem II zwak in Alkmaar

28 keer eerder stond AZ - Willem II in de eredivisie op het programma in Alkmaar. AZ stapte in zeventien wedstrijden als winnaar van het veld en verloor slechts drie ontmoetingen met Willem II. In 2020 won Willem II met 3-1 en toen was Pavlidis, toen nog in dienst van de Tilburgers, één van de doelpuntenmakers. De laatste ontmoeting in Alkmaar eindigde in 5-3 winst voor AZ.

Feyenoord - Ajax

Doelpunten gegarandeerd:

Feyenoord ontving Ajax in de historie 75 keer in alle competities. Daarin won Feyenoord 25 keer, won Ajax 28 keer en eindigde de Klassieker in Rotterdam 22 keer onbeslist. In alle ontmoetingen werd minimaal één keer gescoord. De grootste uitslag in De Kuip was 9-4 in 1964/65. De grootste uitzege van Ajax was 0-5 in de seizoenen 1958/59, 1992/93 en 1994/95.

Steven Berghuis:

Voor één speler is het misschien wel fijn dat de Klassieker in een lege Kuip wordt afgewerkt. Steven Berghuis, nota bene jarig op 19 december, maakte afgelopen zomer de pikante overstap van Rotterdam naar Amsterdam. Dit is de eerste keer dat hij terugkeert bij de club waar hij vier jaar speelde. Hij is daarmee één van de 29 spelers die voor beide clubs hebben gespeeld. Kenneth Vermeer was in 2014 de laatste speler die rechtstreeks de overstap tussen Ajax en Feyenoord maakte.