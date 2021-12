Snackbar Cupido tijdelijk gesloten door gemeente, eigenaar stapt naar rechter

De gemeente Haarlem en de eigenaar van snackbar Cupido in de Lange Veerstraat treffen elkaar vandaag voor de rechtbank in Haarlem. De bij uitgaanspubliek populaire snackbar is begin november door de gemeente tijdelijk gesloten, omdat er ondanks waarschuwingen, toch alcohol werd verkocht na middernacht.

De snackbar is nu zo'n 6 weken dicht. Volgens een woordvoerder van de gemeente was er sprake van ernstige overlast in en rond de snackbar. Begin november heeft de eigenaar daarom te horen gekregen dat hij geen alcohol meer mocht verkopen na middernacht. Daar zou hij zich niet aan hebben gehouden en daarom is de snackbar direct gesloten.

Remond Dayala, de advocaat van de snackbarhouder, heeft de gemeente gevraagd om de sluiting zo snel mogelijk op te heffen. "Het is voor ondernemers al zwaar in deze tijd, hij wordt nu extra zwaar getroffen. Er is ook helemaal geen duidelijkheid wanneer hij weer open mag."

'Onterecht gestraft'

De snackbarhouder laat weten dat hij vindt dat hij onterecht hard wordt gestraft. Naar eigen zeggen zou hij slechts 'een enkel blikje alcohol en niet eens na middernacht' hebben verkocht.

De zes weken sluiting vallen hem zwaar en hij wil zo snel mogelijk weer aan de slag. De gemeente heeft zijn bezwaar, een zogenaamd opheffingsverzoek, in behandeling genomen en daar moet hij op wachten. Hij hoopt dat de rechter vandaag bepaalt dat hij, in afwachting van de reactie van de gemeente, in ieder geval zijn zaak weer mag openen.