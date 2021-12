Joost Reus (27) uit Hoogkarspel trapt de hele wereld over

In juli begon Joost Reus (27) uit Hoogkarspel aan zijn langverwachte avontuur naar het Indonenische eiland Bali. Niet met het vliegtuig of de auto, maar met de fiets. Want reizen tijdens een pandemie is 'knap lastig', zo vertelt hij. Hoe verloopt zijn reis tot dusver? WEEFF Radio sprak met hem. "Ondanks dat ik vastzit in Georgië, zit de spirit er nog goed in."

Joost Reus (27) in Georgië en zijn speciaal voor lange afstanden ontworpen fiets - Joost Reus

In juli stapte Joost op de fiets richting Bali. De eerste maanden vlogen voorbij en de reis ging voortvarend van start. "De spirit zat er goed in", vertelt hij. Toch zijn de plannen onverwachts overhoop gegooid. De Hoogkarspelaar zit namelijk momenteel vast in Tbilisi, de hoofdstad van Georgië, vertelt hij. En dat was eigenlijk niet te bedoeling. "Ik kom Iran niet in, omdat de grenzen dicht zijn. En ik moet Iran doorkruizen, om zo Indonesië te bereiken. Daar baal ik ontzettend van. Ik zat in een lekkere flow en het fietsen ging goed. Het is niet anders." Reus besloot om te wachten in Tbilisi, tot de grenzen weer opengaan. "Ik heb besloten om hier een aantal maanden te verblijven. Om de tijd te overbruggen, heb ik een baan gevonden bij een Nederlands bedrijf. Daar werk ik drie dagen per week. De komende weken zijn al aardig gevuld." Ook de aanvraag van een visum loopt vast, zo vertelt hij. Dit komt vanwege de coronamaatregelen. "Het duurt allemaal langer dan gepland. Normaal moet dat − voor Nederlandse toeristen − geen probleem zijn. Maar vanwege de coronarestricties is dat niet meer toegestaan. Al een paar maanden niet." Vorige maand kwam Reus nog twee andere reizigers tegen, waarna ze contacten uitwisselen. "Via social media heb ik vernomen dat zij sinds vorige week in Iran zitten. En als het goed is, zijn de grenzen weer open." Ondanks dat blijft hij gewoon in Tbilisi. "De plannen zijn toch al gewijzigd. Daarbij had ik deze momenten al ingecalculeerd. Tijdens zo'n pandemie is alles onzeker. Welke landen kom ik wel of niet binnen?"

Fietsroute Globaal gaat zijn route als volgt: via Nederland naar Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Turkije, Iran, Turkmenistan, Oezbekistan, Tadzjikistan, Afghanistan, Pakistan, India, Myanmar, Thailand, Maleisië naar bestemmingsland Indonesië, waar hij via de eilanden Sumatra en Java uiteindelijk neerstrijkt op Bali. Maar in Turkije kwam hij erachter dat de grenzen met Iran op slot zijn. Reus besloot daarom om via Georgië en Armenië te reizen, om de tijd te overbruggen.

Knop omgezet Hoe zien zijn plannen er nu uit? "Het plan is om Georgië te ontdekken en vrienden te maken. En dat is al aardig gelukt. Het is een gastvrij land en een fijne plek voor reizigers en expats. Bovendien is het een prachtig land. Er zijn veel bergen die we kunnen bewandelen en Georgische wijn smaakt goed." In het begin moest Reus echter wennen aan z'n nieuwe werk- en woonomgeving. "Ze zijn minder open. Een glimlach kom ik zelden tegen. Er mag best wel meer gelachen geworden", zegt hij lachend. Eddie Vedder Wanneer gevraagd naar wat hij beluistert als hij bergtoppen moet beklimmen of moeilijke wegen moet doorkruisen, heeft hij zijn antwoorden snel klaar. "Eddie Vedder, geen twijfel over mogelijk. Mijn broer kwam hiermee vanwege de film 'Into the Wild'. Als ik in een dipje zit, zet ik een nummer van hem op en dat geeft mij een boost om door te gaan." Binnenkort komen zijn ouders naar Tbilisi, zodat ze samen oud en nieuw kunnen vieren. En dat is fijn, geeft Reus toe. "Even wat bekende gezichten om me heen."