Paard stond langs de A9, omdat auto met trailer werd afgesneden

Helaas was een automobilist naast haar minder voorzichtig. De Graaf: "Die voegde voor haar in, waardoor zij moest remmen en naar rechts moest uitwijken." Maar tot overmaat van ramp ging de auto voor haar precies dezelfde kant op.

"Onze collega zag dat er een file aankwam, en omdat zo'n trailer best wel zwaar is, begon zij op tijd met remmen", legt De Graaf uit wat er gebeurde.

"Het paard is niet gaan rennen, niks, die heeft daar in alle rust gestaan"

Uiteindelijk stopte er toch een auto. "Paardenliefhebbers natuurlijk", zegt het Facebookbericht van de Paardentaxi.

De Graaf, nu trots: "Zij en agenten hebben het paard uiteindelijk weer op z'n benen gezet. En die is niet gaan rennen, niks, die heeft daar in alle rust gestaan. Dus het bericht dat er een paard over de weg liep, dat schoot wel een beetje verkeerd. Die stond daar gewoon en was heel kalm."

Maar het paard wilde de trailer niet meer in. De Graaf: "Toen is de weg afgekruist, en moesten ze even wachten tot we kwamen met een vrachtwagen. Tja, en vandaar dat dan die file ontstaat. De vrachtwagen ging hij gewoon zonder problemen in, en toen is-ie thuis afgezet."

'Rijd niet door en help'

Paardentaxi Amsterdam doet op Facebook nu dringend de oproep: "Als je dit nou ziet onderweg, rijd dan niet door maar help diegene."

De file, die voor een paar minuten vertraging zorgde, loste rond 12 uur alweer op.