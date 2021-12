De Peiling: ik vind het prima dat prinses Amalia een feest geeft op haar verjaardag

Bij een verjaardagsfeest van prinses Amalia waren afgelopen weekend te veel gasten aanwezig. Een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst bevestigt dit na berichtgeving van De Telegraaf. Koning Willem-Alexander heeft aan demissionair premier Mark Rutte laten weten dat het "bij nader inzien niet goed was om dit zo te organiseren", zo schrijft Rutte in een brief aan de Tweede Kamer.

De kroonprinses hield zaterdag een feest ter ere van haar achttiende verjaardag, dat werd gehouden in de tuin bij Huis ten Bosch. Demissionair premier Rutte erkent in de brief aan de Kamer dat er een feest is geweest. "Amalia is recent 18 jaar geworden, en daarmee meerderjarig. Dit is een belangrijk moment in haar leven. Op het laatste moment is afgelopen zaterdag alsnog een bijeenkomst georganiseerd buiten in het besloten park, horende bij het paleis."

Rutte schrijft verder dat er 21 gasten waren uitgenodigd en dat aan allen gevraagd is om vooraf een coronatest te doen. "Allen waren gevaccineerd. Ook was het uitgangspunt dat gepaste afstand in acht werd genomen", zegt de premier. Volgens de Telegraaf zouden er zeker honderd mensen zijn geweest.

Het aantal genodigde gasten komt niet overeen met het dringende corona-advies van het demissionaire kabinet. Dat luidt nu om niet meer dan vier gasten per dag te ontvangen.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de Oranjes het niet nauw nemen met de coronaregels. Vorig jaar oktober vertrok het gezin met het regeringsvliegtuig naar hun vakantievilla in Griekenland, terwijl het kabinet juist adviseerde om zo min mogelijk te reizen. Vanwege de ophef hierover, liet Willem-Alexander na een paar uur weten dat het gezin de vakantie zou afbreken.