Lidewij de Koekkoek wordt nieuwe directeur Frans Hals Museum

De Koekkoek werkte de afgelopen vijf jaar bij Museum Het Rembrandthuis in Amsterdam en noemt 'dit een mooie nieuwe stap'. "Het Frans Hals Museum is een schatkamer van oude, moderne en hedendaagse meesters, een museum met een wereldwijd bereik, verankerd in Haarlem."

Ze vindt het dan ook een eer om leiding te mogen geven aan zo’n succesvol museum in haar eigen woonplaats. "Ik verheug me erop het succes verder uit te bouwen in de toekomst. Het Rembrandthuis en diens medewerkers houden altijd een bijzondere plek in mijn hart."

De Koekkoek (1963) studeerde Kunstgeschiedenis in Leiden. Voordat zij in 2016 aan de slag ging bij Museum Het Rembrandthuis, werkte ze onder meer als directeur bij Stedelijk Museum Alkmaar, bij het Nederlands Textielmuseum in Tilburg, het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) in Rotterdam en bij de gemeente Dordrecht.

Per 1 maart 2022 zal zij haar nieuwe functie gaan vervullen.