Nieuw kabinet wil een moderne bieb in elke gemeente: "Daar is maatwerk voor nodig"

"Dat klinkt natuurlijk nog abstract", vertelt Klaas Gravesteijn, directeur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken, aan NH Nieuws. "Dan moet je niet denken aan alleen het uitlenen van boeken, maar dan moet je ook denken aan allerlei andere functies om mensen te steunen zich te kunnen ontwikkelen."

Een voorbeeld van zo'n functie is het informatiepunt digitale overheid. Hier kunnen mensen terecht om hulp te krijgen met bijvoorbeeld hun belastingaangifte of het aanvragen van een coronatoegangsbewijs.

Gemeenten zonder bibliotheek

Het kabinet ziet het liefst in elke gemeente zo'n bibliotheek komen. "Daar is maatwerk voor nodig", weet Gravesteijn. "In kleine gemeenten kunnen de bibliotheekfuncties vaak gecombineerd worden met buurthuizen en dergelijke. Je hoeft daar niet per se een hele grote, nieuwe vestiging neer te zetten."

In de Noord-Hollandse gemeenten Uitgeest, Waterland, Oostzaan en Zaanstad is de bibliotheekvoorziening nog niet op orde. In de laatste twee rijdt wel een 'bibliobus', maar het is de bedoeling dat ook deze gemeenten een volwaardige multifunctionele bieb krijgen. "Een paar jaar geleden was Wognum bijvoorbeeld ook een gemeente zonder bibliotheek. Anderhalf jaar geleden is daar een nieuwe bibliotheek geopend. Daar zijn we heel blij mee", aldus Gravesteijn.

Het nieuwe ministerie van van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat aan de slag met een beleidsprogramma waarin concreet wordt gemaakt hoe de ambities uit het coalitieakkoord moeten worden gerealiseerd.