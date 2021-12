Ariana (13) zoekt een donornier: "Ik wil de dialyse heel graag overslaan"

"Hallo ik ben Ariana en ik ben op zoek naar een donornier." De zin rolt nu gemakkelijk van de tong van de 13-jarige uit Purmerend. Dat was tijdens het maken van de documentaire Free as a Bird wel anders. Ariana heeft twee slechtwerkende nieren en is daarom op zoek naar een levende-donor. Maar hoe stel je zo'n grote vraag?

Documentairemaker Annelies Kruk heeft Ariana's moeite met haar oproep vastgelegd in een documentaire. "Ik merkte dat zij het lastig vond om zo bezig te zijn met dat filmpje. Dat ze eigenlijk gewoon liever leuke dingen deed en dat ze eigenlijk geen zin had om over haar ziekte na te denken. Hoewel ze daar wel toe gedwongen was, vanwege het probleem."

Ariana praat niet graag over haar situatie. Ze is veel liever aan het dansen. Toch moet ze nu wel, want de tijd begint te dringen. Ariana's nieren werken nu nog maar voor tien procent. Als Ariana geen donornier krijgt betekent dat dat ze in zeer korte tijd zou moeten worden gedialyseerd, een zware medische ingreep met heftige bijwerkingen. "Daar heb ik echt geen zin in", vertelt de tiener.

Met de documentaire hoopt de altijd vrolijke Purmerendse dit te kunnen voorkomen. Het maken van de documentaire vond Ariana in eerste instantie best spannend, maar bovenal heel leuk. "Het was een superleuke ervaring".

In de reportage vertelt Ariana en documentairemaker Annelies Kruk over Ariana's oproep en zoektocht. Tekst gaat door onder de video.