Vervroegde vakantie en noodopvang vragen om flexibiliteit 'van alle betrokken partijen'

Kwetsbare kinderen of kinderen met ouders met cruciale beroepen kunnen naar de noodopvang. Tijdens schooluren wordt die noodopvang geregeld door de school, na schooltijd door de buitenschoolse opvang.

Met deze regeling vallen veel gezinnen komende week buiten de boot, benadrukt de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK). De organisatie vindt dat het besluit om de kerstvakantie te vervroegen te laat is genomen. "Want de bakker en de winkelier werken gewoon door."

Ruimhartig

BK-directeur Emmeline Bijlsma riep gisteren in een interview op kinderopvangtotaal.nl haar achterban (bso's) 'ruimhartig om te gaan met de crucialeberoepenregel'.

"Als ouders aangeven dat zij recht hebben op noodopvang op hun vaste dagen, geef deze dan ook. Ga niet in discussie. We moeten deze lastige week samen doorkomen. Het laatste wat we willen is dat ouders gaan slepen met kinderen, naar opa en oma [...] Als ouders moeten werken en een plekje hebben op de BSO, zijn hun kinderen dáár ook het beste af."

Extra last

Volgens Marga Hendriks, directeur van kinderopvang Kappio in de Kop van Noord-Holland, worden de bso's daarmee met een extra last opgezadeld, bovenop de verantwoordelijkheid om groepen gescheiden te houden om besmettingen te voorkomen.