Eis: 8 maanden cel en 3 jaar rijontzegging voor Rutger H., die Ilayda (15) doodreed

Het Openbaar Ministerie eist acht maanden cel en een rijontzegging van drie jaar tegen Rutger H. Hij reed in juni 2019 in Heerhugowaard Ilayda aan toen ze overstak op de fiets: het meisje (15) was op slag dood. De officier van justitie stelt op basis van onderzoek en verklaringen dat H. aanzienlijk te hard en zeer onvoorzichtig reed.

In de richting van de bewuste kruising (hieronder op de kaart te zien) van de Westtangent rijdt H. sneller dan de toegestane vijftig kilometer per uur, dat geeft hij zelf toe. Hij rijdt op dat moment op de linkerrijstrook, met schuin achter hem - op de rechterrijstrook - zijn vriend in de BMW. Op het moment dat het licht voor hun neus op groen springt, geeft hij gas bij.

H. barst direct in tranen uit als hij vertelt hoe het volgens hem is gegaan die avond: hij was met twee vrienden in andere auto's (een BMW en een Volkswagen Caddy) onderweg om een oplader bij iemand op te halen.

Dit bleek zojuist in de rechtszaal in Alkmaar, waar veel belangstelling is voor de zaak. Tientallen familieleden en vrienden van het slachtoffer uit Heerhugowaard , waaronder haar ouders en zusje, zijn aanwezig.

"Ineens zag ik iets in mijn ooghoek. Het was al te laat", aldus H. over het moment dat Ilayda overstak en hij haar met zijn Porsche Cayenne raakt. Het meisje belandt 46 meter verderop op de weg. In de auto is H. weggeblazen door zijn airbag en omgeven door rook. "Het ging in een halve seconde. Dan ben je eigenlijk al te laat."

Een getuige die op de plek van het ongeluk stopt verklaart, zo stelt de rechter vandaag: "Ik zag iets op de weg liggen. Ineens zag ik dat het een mens was." Bij vader, moeder en het zusje van Ilayda, die een paar meter achter H. zitten, komen op dat moment de tranen.

'Leek wel een straatrace'

Verschillende mensen hebben tegen de politie verklaard hard rijdende auto's te hebben gezien of gehoord: optrekkende voertuigen, piepende banden, ze haalden elkaar in. Sommigen spraken van een soort straatrace."Het waren gewoon twee idioten. Ik zal het nooit meer vergeten: zo hard reden ze. En nu is er een meisje dood", aldus één getuige.

De officier verwijt H. en zijn vrienden geen straatrace, blijkt vandaag. Ook de eerdere verdenking roekeloos rijden is te komen vervallen. Wel tonen beelden van de McDonalds, langs de Westtangent aan dat de drie auto's sneller reden dan andere voertuigen: dit is zo'n honderd meter van de kruising.