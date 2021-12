Komt er dan eindelijk dit jaar een witte Kerst?: "Het winterweer komt onze kant op"

Het is alweer lang geleden dat we een witte kerst hebben gehad. Maar of dit nu ein-de-lijk dit jaar gaat gebeuren, dat vroegen we aan weerman Jan Visser.

Tot en met maandag blijft het zacht qua temperatuur en is het vaak bewolkt. Wel blijft het droog. Vanaf dinsdag zal de temperatuur dalen en gaat het zelfs vriezen in de nacht. "Na woensdag loopt de temperatuur weer op. En vanaf de 23ste komt het winterse weer onze kant op", vertelt Jan Visser.

Of we een 'witte' Kerst krijgen is nog niet helemaal zeker. Wel kunnen we volgens Visser genieten van 'echt' winterweer. "Het voelt winters aan, de sfeer is winters. Er komt een zonnetje. Het is écht een mooie beleving richting Kerst."

De laatste witte Kerstmis was in 2010. Inmiddels is dat alweer twaalf jaar geleden. De afgelopen jaren lagen de temperaturen eerder richting de 10 graden dan het vriespunt. Het mag dit jaar dus wel weer gebeuren, zou je denken. Maar volgens Visser is het heel logisch dat het niet sneeuwt rond de feestdagen.

Dooien rond kerst

Dit komt namelijk door het zogenaamde 'kerstdooiweer'. "Statistisch gezien is het een paar weken voor kerst vaak koud en gaat het rond eerste en tweede kerstdag flink dooien met hogere temperaturen. Zachte lucht vanaf de Atlantische Oceaan komt altijd rond deze tijd richting Europa. Iets wat ook deze december weer gebeurt. Met name de landen die aan de Noordzee grenzen hebben te maken met dit fenomeen", aldus Visser.

Toch blijft Visser optimistisch. "Het weer kan natuurlijk gaan veranderen. Maar de kans op een witte kerst is zoals altijd erg klein."