Helderse boa's krijgen bodycams: "Vergroot het gevoel van veiligheid"

Vanaf 1 januari gaan boa's in Den Helder standaard gebruik maken van een bodycam. Het afgelopen jaar werd er proef gedraaid met bodycams en deze is volgens de gemeente succesvol verlopen.

In totaal zijn de bodycams het afgelopen jaar zes keer gebruikt om een mogelijk dreigende situatie te filmen. Volgens een persbericht van de gemeente is daarmee mogelijk voorkomen dat agressief gedrag nog meer ontspoord is.

"Bodycams vergroten het gevoel van veiligheid van onze mensen, die onder steeds lastiger omstandigheden hun werk moeten doen. Dat geven onze toezichthouders zelf aan tijdens de evaluatie. Daarom ben ik blij dat we bijvoorbeeld deze beelden hebben en kunnen gebruiken bij aangiftes", aldus burgemeester Jan de Boer.

De beelden worden 28 dagen opgeslagen en daarna verwijderd. Bij één van de opnames werd een boa beledigd en bedreigd. De beelden daarvan zijn bewaard als bewijsmateriaal voor aangifte. De zaak is inmiddels bekend bij het Openbaar Ministerie.